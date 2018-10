8 ottobre 2018 09:50 Paura dei vaccini? In Brasile le punture si fanno grazie a un gioco in VR Il laboratorio Hermes Pardini studia un nuovo modo di divertire e distrarre i bambini durante la vaccinazione con unʼavventura in realtà virtuale

La paura dei bambini nei confronti delle temutissime vaccinazioni è un problema che attanaglia da anni ormai genitori e medici di tutto il mondo, ma con l'evoluzione della tecnologia c'è chi sembra aver trovato la soluzione ideale per trasformare un momento di terrore in divertimento.



È il caso del laboratorio brasiliano Hermes Pardini, che con il supporto dell'azienda Lobo ha sviluppato un'applicazione in realtà virtuale che consente di trasformare il processo di vaccinazione in un'avventura/gioco da vivere in prima persona: VR Vaccine.

Come funziona? Semplice. In VR Vaccine, il bambino si trasforma nel protagonista dell'avventura, un eroe che deve ricevere uno scudo speciale per proteggersi dalle minacce di temibili mostri. All'interno dei laboratori di Hermes Pardini di San Paolo, in Brasile, gli infermieri sono provvisti di un visore in realtà virtuale e uno smartphone da affidare al bambino, che sarà immediatamente proiettato all'interno dell'avventura in un mondo che potrà esplorare semplicemente ruotando la testa.



Con un secondo smartphone, l'infermiere potrà seguire in tempo reale le "gesta" del bambino e replicare quanto avviene su schermo, trasformando un processo teoricamente "drammatico e doloroso" in un gioco che, grazie al supporto e alle frasi del proprio alter ego virtuale, riesce a intrattenere e allo stesso tempo placare le paure del bambino, permettendo all'infermiere di completare al meglio la vaccinazione senza creare alcun disagio nel paziente.