Dragon Age 4 sarà presentato questa settimana

L'evento di Los Angeles potrebbe offrirci dunque il primissimo sguardo a Dragon Age 4, che secondo il report di Venture Beat si troverebbe ancora in una fase di pre-produzione: proprio per questo motivo, complice la totale attenzione di BioWare nei confronti di Anthem, il nuovo episodio di Dragon Age non esordirà prima di tre anni, dunque con la nuova generazione di console già entrata nel vivo.



Electronic Arts infatti non ha ancora deciso una vetrina di lancio ufficiale, e sebbene le tempistiche possano variare in base all'evoluzione del progetto, nei piani attuali del colosso californiano si punta al 2021 per il lancio del nuovo Dragon Age 4. Avendo iniziato i lavori per la sceneggiatura del gioco di ruolo già nel 2017, BioWare dovrebbe avere così tempo sufficiente per confezionare una storia convincente e sfruttare tutta la potenza delle piattaforme next-gen per dar vita a un'esperienza degna di nota.



Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire maggiori informazioni e, chissà, un primissimo teaser trailer sul nuovo capitolo della saga.