Ben 10 novità alla "notte degli Oscar dei videogiochi"

La cosiddetta "notte degli Oscar dei videogiochi" si preannuncia, come ogni anno, imperdiile per ogni appassionato che si rispetti.



L'autore dei The Game Awards ha svelato che durante le premiazioni ci sarà spazio anche per l'annuncio di 10 titoli inediti, oltre che per degli aggiornamenti su progetti che già conosciamo e una el po' di ospiti d'onore.



Sarà l'occasione giusta per sentir parlare del fantomatico gioco di ruolo di Harry Potter? Ci sarà spazio per il nuovo titolo dei creatori di Batman: Arkham?



I The Game Awards 2018 andranno in onda su tutte le principali piattaforme video e social nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 dicembre, continuate a seguirci per scoprire tutte le novità!