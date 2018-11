BioWare stuzzica i fan: nuovo trailer di Anthem e primo teaser per il prossimo Dragon Age

C'è grande fermento in casa BioWare : gli autori della saga Mass Effect sono ormai alle prese con gli ultimi preparativi per il lancio di Anthem , lo sparatutto multiplayer online che sarà disponibile dal prossimo anno, ma non finisce qui. Stando a quanto annunciato da Casey Hudson , general manager dell'azienda, BioWare presenterà nei prossimi giorni il primo teaser ufficiale del nuovo capitolo di Dragon Age , popolare serie di giochi di ruolo dallo stampo medievale su cui la software house sta lavorando ormai da tempo.

Hudson ha confermato la sua presenza sul palco dei The Game Awards 2018, la speciale Notte degli Oscar videoludici: durante l'evento, BioWare presenterà al mondo un nuovo trailer di gameplay per Anthem, ma non è da escludere che gli sviluppatori possano sfruttare una simile vetrina per presentare ufficialmente il nuovo Dragon Age.



D'altronde, l'ideatore dell'evento Geoff Keighley ha rimarcato più volte che durante la kermesse saranno presentati dieci nuovi giochi: oltre ai chiacchierati progetti di Superman e Alien, è altamente probabile che il gioco di ruolo fantasy possa essere tra i protagonisti della serata, magari con un breve video che possa anticipare un più corposo reveal all'E3 2019. L'appuntamento con i The Game Awards è fissato alla notte del 7 dicembre sui principali servizi di streaming.