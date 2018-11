Il nuovo videogioco di Superman potrebbe essere svelato a dicembre

Quando mancano pochi giorni ai The Game Awards 2018 , l'ultimo grande evento dell'anno dedicato all'industria videoludica, continuano le voci sui possibili candidati che saranno svelati durante la cerimonia e lanciati nei prossimi mesi. In occasione dell'evento, infatti, saranno presentati per la prima volta dieci progetti inediti , tra cui il nuovo gioco di Obsidian Entertainment (autori di Fallout: New Vegas) e il possibile nuovo episodio di Alien . Tra le novità più attese, però, ci sarebbe il fantomatico nuovo videogioco di Superman , che secondo le indiscrezioni sarebbe in lavorazione presso il team londinese Rocksteady Studios .

La software house è famosa per la saga Batman: Arkham, con cui ha ridato lustro al Cavaliere Oscuro dei fumetti DC Comics, motivo che potrebbe spingere il publisher Warner Bros. Games a puntare nuovamente sul talento del team britannico per creare un videogioco dedicato all'Uomo d'Acciaio, questa volta in grado di rendere giustizia a uno dei personaggi più famosi dei fumetti dopo i fallimentari tentativi precedenti (ultimo quello del 2005 di Electronic Arts, ispirato al film Superman Returns).



Secondo le indiscrezioni, il progetto sarebbe intitolato Superman: World's Finest e ambientato in un gigantesco open-world che includerebbe diverse location (tra cui si parla di Metropolis e Gotham City), offrendo la possibilità di controllare non solo l'ultimo figlio di Krypton, ma anche Batman e Robin.



Dopo le voci sulla possibile presentazione all'E3 2018, nelle scorse ore un sito specializzato nei requisiti hardware per PC dei nuovi giochi in arrivo ha inserito nel proprio database il chiacchieratissimo videogioco di Rocksteady Studios, lasciando dunque ipotizzare un possibile annuncio agli "Oscar" dei videogiochi, che si terranno nella notte del 7 dicembre.