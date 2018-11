Joker e Harley Quinn invadono le partite di PUBG

Bluehole Studio e DC Comics hanno annunciato una partnership che vede l'arrivo di due skin speciali di PlayerUnknown's Battlegrounds dedicate ad altrettanti personaggi dei fumetti, e in particolare al mondo di Batman: si tratta di Joker e Harley Quinn, che arrivano nel battle royale di Bluehole sotto forma di oggetti estetici con cui personalizzare l'aspetto del proprio alter ego.



Le skin sono ispirate alle versioni cinematografiche dei due personaggi, quelle già viste nel film Suicide Squad: il Joker di Jared Lato e la Harley Quinn di Margot Robbie possono essere trasformati in personaggi del gioco di sopravvivenza online per PC e Xbox One, acquistando le due skin dallo store ufficiale del gioco.