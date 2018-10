Battlefield V, la modalità battle royale disponibile da marzo 2019

Come potete vedere dall'infografica ufficiale, il primo pacchetto aggiuntivo per Battlefield V arriverà a dicembre, con un nuovo capitolo chiamato Overture al cui interno sarà inclusa una Storia di Guerra intitolata The Last Tiger, un poligono di tiro dove far pratica con le armi, nuove personalizzazioni per i veicoli e una location inedita per il multiplayer.



Tra gennaio e marzo arriverà il secondo capitolo aggiuntivo chiamato Lightning Strikes, con una nuova missione per la modalità Operazioni su Vasta Scala, due modalità multiplayer aggiuntive, nuovi scenari PvP e la missione Combat Strike per la modalità cooperativa Combined Arms.



A ridosso del lancio della battle royale sarà disponibile anche il terzo capitolo aggiuntivo, Trial by Fire, che introdurrà ulteriori contenuti aggiuntivi non meglio specificati. Tutti i contenuti saranno disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One come parte del supporto gratuito offerto da DICE per gli acquirenti di Battlefield V, che ricordiamo arriverà sul mercato europeo il prossimo 20 novembre.