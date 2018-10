Sviluppatore di Battlefield V batte tutti a Call of Duty: Black Ops 4 e viene espulso

Capita ogni tanto che uno sviluppatore al lavoro su un videogioco, mettiamo il caso di Battlefield V, possa scegliere di distrarsi a casa con un prodotto della concorrenza, prendiamo ad esempio il recente Call of Duty: Black Ops 4. Non c'è nulla di male, d'altronde, a godere di una produzione di un team rivale, specialmente se ben fatta come quella targata Activision.



Cosa succede, però, se lo sviluppatore in questione è l'ex-campione di eSports Florian Le Bihan (attualmente in forza al team svedese di DICE come core programmer di Battlefield V), uno di quei giocatori che vorresti assolutamente evitare in una sfida multiplayer? Proprio quello che vi aspettereste: un'uccisione dopo l'altra, con Le Bihan sempre in vetta alle classifiche dei match competitivi di Black Ops 4.