Call of Duty: Black Ops 4 incassa 500 milioni di dollari in tre giorni

In soli tre giorni di disponibilità, Call of Duty: Black Ops 4 ha incassato oltre 500 milioni di dollari tra le vendite del gioco nelle sue versioni base e deluxe e quelle del season pass per ottenere tutti i contenuti scaricabili futuri.



"Black Ops 4 ha avuto un inizio da blockbuster. Il conto di giocatori e ore giocate aumenta anno dopo anno, il numero di spettatori su Twitch ha stabilito nuovi standard e mostra quanto Blackout sia divertente sia da giocare che da guardare, e i risultati del weekend mettono Call of Duty al top dell'intrattenimento. Siamo davvero entusiasti del successo di Black Ops 4. C'è ancora molto altro, abbiamo appena iniziato", ha affermato Rob Kostich, direttore generale del marchio Call of Duty presso Activision.



Numeri da capogiro che non fanno altro che confermare l'ottimo stato di salute della serie, che con questo episodio ha deciso di accantonare totalmente la modalità giocatore singolo in favore del multiplayer, la modalità Zombi e la battaglia reale di Blackout, e dell'industria dei videogiochi.



