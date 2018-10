Call of Duty: Black Ops 4, arriva il Mercato Nero

Nuovi oggetti saranno inseriti periodicamente all'interno di nuove Operazioni speciali che si alterneranno con il passare delle "stagioni": la prima, chiamata Operation First Strike, è già disponibile e include nuovi personaggi per la modalità battle royale Blackout, nuove skin, emote e tanto altro. Non mancano armi esclusive e nuovi costumi per gli Specialisti per distinguervi dagli altri giocatori. Il Mercato Nero è disponibile su PlayStation 4 in veste gratuita, mentre arriverà su PC e Xbox One il 26 ottobre.



Nel frattempo, sempre su PS4 è disponibile il primo evento stagionale di Black Ops 4 dedicato a Halloween, che darà accesso a contenuti a tema horror per la personalizzazione del proprio personaggio. Come da tradizione, questi oggetti speciali non saranno più ottenibili al termine dell'evento, in arrivo anche su PC e Xbox One il 27 ottobre.