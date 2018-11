Konami registra il marchio del mitico Metal Gear Solid

Nonostante l'allontanamento del suo storico autore, Hideo Kojima, Konami è ancora interessata alla saga di Metal Gear Solid.



Un remake dei primi capitoli o un nuovo episodio sono in arrivo? È quello che viene da pensare dopo aver appreso della registrazione dei due marchi "Metal Gear" e "Metal Gear Solid" per altri dieci anni.



Il rinnovo potrebbe essere legato all'arrivo del primo capitolo della serie su PlayStation Classic, la mini console di Sony con 20 giochi inclusi in vendita in Italia il 3 dicembre, ma i fan di tutto il mondo tengono le dita incrociate. Continuate a seguirci per saperne di più!