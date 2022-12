Death Stranding 2 arriverà su PS5 nel 2024: l'indiscrezione da un artista PlayStation

La nuova avventura di Sam Porter Bridges negli Stati Disuniti d'America sarebbe prevista nel 2024 insieme a un nuovo, misterioso sparatutto in soggettiva previsto solo per PlayStation 5, stando alle indicazioni riportate sul profilo di un artista di PlayStation Studios.

Il profilo ArtStation di Frank Aliberti, senior artist della divisione Visual Arts della scuderia first-party di Sony, ha infatti riportato per pochi istanti alcuni dei progetti a cui il designer ha lavorato negli ultimi mesi: tra questi ci sarebbe Death Stranding 2, il seguito del gioco d'azione open-world di Kojima Productions, la cui data di lancio sarebbe prevista per il 2024 insieme a un nuovo shooter con visuale in prima persona, la cui identità è attualmente avvolta nel mistero.

Per Kojima Productions, che soltanto pochi giorni fa ha festeggiato il suo settimo anniversario, si tratterebbe del secondo progetto inedito lanciato in meno di dieci anni dalla separazione da Konami e dalla fondazione come studio indipendente. L'azienda fondata dal papà di Metal Gear Solid non ha alcuna intenzione di fermarsi, e ha già in programma progetti collaterali da affiancare a un nuovo videogame basato sull'infrastruttura cloud, realizzato in collaborazione con Microsoft.

