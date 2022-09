Animal Crossing: fan crea un catalogo in stile IKEA con gli oggetti del videogame

La sua particolarità non risiede solo nel potersi connettere con altri giocatori da ogni parte del mondo, ma anche nel fatto di poter gestire la propria isola e la propria abitazione, decorandola proprio come se si vivesse nella propria abitazione reale .

Ispirandosi probabilmente all'arredamento presente nelle case virtuali del gioco per Nintendo Switch, un fan ha creato un bellissimo artwork che assomiglia particolarmente alle copertine vintage dei cataloghi IKEA.

Seguendo la tendenza dei

contenuti originali ispirati a IKEA per Animal Crossing: New Horizons

Mstarliper

l'artista ha anche incluso il costo di ogni oggetto in campanelli, la valuta del gioco, per dare la possibilità ai giocatori di conoscere il costo dell'allestimento completo nel simlife

, l'utente Redditha pubblicato un'immagine della copertina del suo catalogo. Nell'opera d'arte, la combinazione di colori appare in tonalità seppia per ricordare le pubblicità di qualche decennio fa: alcuni pezzi d'arredamento presenti nell'opera dell'artista sono anch'essi d'ispirazione vintage e, per completare l'opera,

I commenti su Reddit si sono rivelati entusiasti.

I membri della community hanno anche apprezzato l'indicazione dei prezzi, notando quanto fossero convenienti alcuni degli oggetti inclusi nel catalogo

. Altri hanno anche sottolineato che la fan art sarebbe stata perfetta come stampa e hanno consigliato al suo creatore d'idearne una da mettere in vendita.

Questa non è in ogni caso la prima volta che IKEA viene citata in un videogioco per la console di Nintendo. Lo scorso anno, IKEA Taiwan aveva realizzato un catalogo a tema Animal Crossing che riprendeva molte delle immagini del sim-life, implementandole in un menu simile a quello del sito ufficiale del colosso d'arredamento svedese. Poco tempo dopo,

un fan del videogioco ha anche realizzato un negozio ispirato a IKEA sulla propria isola

, completo di parcheggio, del suo famoso ristorante e dell'intero mercato interno.