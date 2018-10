5 ottobre 2018 11:31 Fortnite: guida alle sfide della settimana 2, stagione 6 Pietro ombra alla riscossa

A partire da oggi potrete cimentarvi nelle prove della settimana 2 della sesta stagione di Fortnite Battaglia Reale. Completandone almeno quattro verrete immediatamente ricompensati con 5000 punti esperienza. Le sfide sono divise, come sempre, tra quelle disponibili per tutti gli utenti e quelle riservate a chi è in possesso del Battle Pass.

SFIDE AD ACCESSO LIBERO



Visita tutte le zone corrotte



Ci sono sette aree corrotte nella mappa della stagione 6 di Fortnite e il vostro compito è visitarle tutte. Fortunatamente sono abbastanza vaste da essere facilmente individuabili. Ogni zona ha al suo centro una runa - proveniente dal cubo della scorsa stagione. Ecco una mappa per individuare le zone.

Usa una pietra ombra in diverse partite



Utilizzate un totale di tre Pietre Ombra in altrettante partite. Fortunatamente se ne trovano molte all’interno delle zone corrotte; utilizzate la mappa della sfida precedente per indirizzarvi verso le aree giuste.



Nonostante fossero state disabilitate per gran parte della prima settimana della stagione 6, le Pietre Ombra adesso sono di nuovo disponibili nelle zone corrotte.



Fase 1: infliggi danno ai nemici con un fucile d’assalto



Una sfida a più step. Il primo vi richiede di infliggere un totale di 200 danni agli avversari, utilizzando i Fucili d’Assalto. Una volta completata la richiesta, la sfida si aggiornerà al termine della partita corrente.



Ecco gli step successivi:



- Fase 2: infliggi danno ai nemici con un fucile d’assalto a raffica

- Fase 3: infliggi danno ai nemici con un fucile d’assalto silenziato



SFIDE BATTLEPASS



Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza.