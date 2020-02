Moda, morbida e trasparente: ecco la maglia ‘per tutte le stagioni’

Moda, morbidezza e trasparenza: da Falconeri una maglia ‘per tutte le stagioni’ Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un capo d’abbigliamento che non conosce l’alternanza delle stagioni, un passepartout adatto a ogni periodo dell’anno. Falconeri presenta ‘Nuvola’, la nuova maglia morbidissima e leggera, dall’effetto trasparenza. Il brand famoso per le sue creazioni rigorosamente made in Italy in filati pregiati, presenta così la sua nuova proposta, interamente realizzata in un particolare tipo di cashmere molto prezioso, il 2.46.