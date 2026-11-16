DUE GRANDI CLASSICI

Meghan Markle detta tendenza: cappotto nero e unghie rouge noir

La moglie del principe Harry è tornata a colpire nel segno con un look "evergreen" per l'autunno inverno e una trasgressione beauty

16 Nov 2026 - 07:19
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Il look di Meghan Markle a Bruxelles con il marito, il principe Harry, per l'inaugurazione del Lost Screen Memorial, dedicato ai ragazzi che hanno perso la vita per danni causati dai social © IPA

Il look di Meghan Markle a Bruxelles con il marito, il principe Harry, per l'inaugurazione del Lost Screen Memorial, dedicato ai ragazzi che hanno perso la vita per danni causati dai social © IPA

Meghan Markle si conferma una trendsetter infallibile anche quando gioca la carta dell'understatement. La duchessa di Sussex ha puntato infatti su un grande classico del guardaroba per la sua prima uscita pubblica accanto al marito, il principe Harry, dopo la notizia dell'arresto del padre, Thomas Markle: l'inaugurazione a Bruxelles del Lost Screen Memorial, dedicato ai ragazzi che hanno perso la vita per danni causati dai social. 

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Il look perfetto di Meghan Markle: una lezione di stile

 Un cappotto nero lungo, a vestaglia, con il collo a cascata e stretto in vita dalla cintura. Meghan Markle ha sfoggiato un "must have", un evergreen da avere in guardaroba, l'asso da calare per essere impeccabili anche nelle occasioni più formali. Cognata di Kate Middleton, Meghan ha messo l'accento sul capo più classico per antonomasia, oltre le mode e i trend. Rilanciandolo in grande stile, con pantaloni a palazzo e décolleté sempre in nero, assieme a un vezzo beauty che non è sfuggito ai royal watcher

© IPA

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Il look di Meghan Markle a Bruxelles con il marito, il principe Harry, per l'inaugurazione del Lost Screen Memorial, dedicato ai ragazzi che hanno perso la vita per danni causati dai social

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Lo smalto di Meghan Markle oltre il protocollo reale

 Abbandonata la sua manicure chiara "Montecito", la ex star della serie tv "Suits" ha optato infatti per un colore scuro, perfetto per questo periodo: il rouge noir, altro grande classico. Scelta che rimarca la sua distanza dai Windsor e diametralmente opposta a quella della stessa Kate Middleton, che invece non mette alcuno smalto (o predilige soltanto nuance lattiginose e trasparenti). Harry e Meghan non sono più membri attivi della famiglia reale dal 2020, quando decisero di trasferirsi degli Stati Uniti, notizia che suscitò molto clamore (forse più di quella del loro ritorno in Gran Bretagna). 

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Che colore è il rouge noir, un "cult" della moda

 Un rosso che è quasi un nero, un nero che è quasi un rosso. La genesi del rouge noir è iniziata cento anni fa: era, infatti, il 1926 quando Gabrielle Chanel descriveva nel corso di un'intervista, "una tonalità granata, come quella all'interno di un'amarena", un "rosso-nero". La più inafferrabile delle nuance è nata tra le mani di tre maestri: era la vigilia della sfilata prêt-à-porter autunno inverno 1994-1995 quando Karl Lagerfeld, stilista icona della moda e direttore artistico di Chanel, affiancato dai direttori creativi responsabili del make up Dominique Moncourtois e Heidi Morawetz hanno iniziato a sperimentare con i colori degli smalti per dare un tocco di novità alle unghie delle modelle

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