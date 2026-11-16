Meghan Markle detta tendenza: cappotto nero e unghie rouge noir

Un rosso che è quasi un nero, un nero che è quasi un rosso. La genesi del rouge noir è iniziata cento anni fa: era, infatti, il 1926 quando Gabrielle Chanel descriveva nel corso di un'intervista, "una tonalità granata, come quella all'interno di un'amarena", un "rosso-nero". La più inafferrabile delle nuance è nata tra le mani di tre maestri: era la vigilia della sfilata prêt-à-porter autunno inverno 1994-1995 quando Karl Lagerfeld, stilista icona della moda e direttore artistico di Chanel, affiancato dai direttori creativi responsabili del make up Dominique Moncourtois e Heidi Morawetz hanno iniziato a sperimentare con i colori degli smalti per dare un tocco di novità alle unghie delle modelle.