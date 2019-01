Emporio Armani: spazio al cambiamento ma senza perdere l’autenticità

“Un occhio rivolto al mondo che cambia, prestando attenzione a non farsi cambiare dal mondo”. Lo aveva anticipato Giorgio Armani, nei giorni scorsi, in occasione dell’inaugurazione della mostra ‘Fabula’, ospitata nel suo Armani Silos di Milano. E sembra, infatti, voler rafforzare questo concetto la sfilata delle collezioni autunno-inverno di Emporio Armani, tra gli eventi più importanti in programma in quest’ultima giornata di Milano Moda Uomo.