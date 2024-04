Design Week: in mostra a Milano i jeans che hanno fatto la storia

In concomitanza con la Design Week di Milano c'è una mostra assolutamente da non perdere. Dal primo modello indossato da una donna a quelli di Steve Jobs, dalla giacca di Albert Einstein al denim interpretato da Andy Warhol: lo Spazio delle Culture del Mudec ospita, fino al 26 aprile prossimo, "Icons, Innovations & Firsts. Stories of Heritage and Progress from the Levi’s® Archives".

"Icons, Innovations & Firsts. Stories of Heritage and Progress from the Levi’s® Archives" - Fino al 26 aprile 2024 al Mudec di Milano

"Icons, Innovations & Firsts. Stories of Heritage and Progress from the Levi’s® Archives" - Fino al 26 aprile 2024 al Mudec di Milano



I jeans più iconici e quelli che hanno fatto la storia La mostra, realizzata da Levi's e curata da Tracey Panek, Historian Levi’s, offre ai visitatori una selezione di capi iconici provenienti dagli archivi del brand di San Francisco, città natale del marchio, è un'esplorazione del suo ricco e affascinante patrimonio, evidenzia l'evoluzione e l'impatto del moderno blue jeans dalla sua invenzione, risalente al 1873.

Quando tutto è iniziato La storia ha avuto inizio da una collaborazione tra Levi Strauss & Co. e un sarto di nome Jacob Davis, il quale aggiunse rivetti alle tasche dei pantaloni da lavoro, creando un'innovazione di design di grande rilievo. Davis condivise i suoi pantaloni con rivetti di rame con il suo fornitore di merci, Levi Strauss. I due si unirono per un brevetto americano che fu concesso il 20 maggio 1873.

Dalle origini all'evoluzione Levi Strauss & Co. intraprese la sua produzione realizzando salopette con rivetti brevettate Levi’s®, successivamente identificate dal loro lot number a tre cifre: 501®. La mostra al Mudec di Milano esplora la storia del brand Levi’s e del blue jeans originale negli ultimi 150 anni, illustrando le origini e l’evoluzione di questo iconico capo di abbigliamento.

Le sezioni della mostra, i pezzi unici e speciali Attraverso le numerose innovazioni sociali, tecniche e culturali che ci separano dall'inizio di questo straordinario viaggio, i capi d'archivio pionieristici presentati ai visitatori invitano a un pensiero sul progresso. La sezione "Icons" esplora pezzi indossati o interpretati da personalità iconiche del '900. Spicca la giacca in pelle di Albert Einstein, un paio di 501® indossati da Steve Jobs e i jeans realizzati in collaborazione con la Warhol Factory, con schizzi dell'opera di Andy Warhol. "Innovations" mostra, invece, le innovazioni che Levi's ha guidato nel tempo, caratterizzate da un utilizzo sempre più sostenibile delle risorse. Come la Levi’s Trucker Jacket con Jacquard by Google, uno dei primi capi con tecnologia indossabile. Si arriva poi a "Firsts", che presenta l'iconico blue jeans originale per uomini e, successivamente, per donne. Illustra pezzi come i primi capi negli archivi Levi's indossati da un minatore, da un cowboy e da una giovane donna che frequentava il college all'inizio degli anni Trenta. Tra questi, il primo jeans 9Rivet, considerato il primo modello moderno, risalente al 1873-1874.

La mostra è una storia che si intreccia come nessun’altra, molto simile al tessuto denim che è al cuore del Dna del marchio Levi's, con quella delle persone che hanno creduto profondamente che altri mondi fossero possibili.

"Icons, Innovations & Firsts"

Stories of heritage and progress from the Levi’s® Archives

Spazio delle Culture, Mudec - Museo delle Culture, via Tortona 56, Milano

Lunedì ore 14.30-19.30

Martedì, mercoledì, venerdì e domenica ore 09.30-19.30

Giovedì e sabato 09.30-22.30

Fino al 26 aprile 2024