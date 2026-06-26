EFFETTI SPECIALI

Fashion Week, sfilate e caldo record: a Parigi è “comparso” il mare

I défilé delle collezioni uomo presentati nella morsa delle temperature sempre più elevate hanno sollevato anche una riflessione sul cambiamento climatico

26 Giu 2026 - 00:15
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
I modelli nel finale della sfilata Louis Vuitton uomo primavera estate 2027. Il set riproduceva una spiaggia di sabbia sovrastata dalle onde del mare © IPA

I modelli nel finale della sfilata Louis Vuitton uomo primavera estate 2027. Il set riproduceva una spiaggia di sabbia sovrastata dalle onde del mare © IPA

C'est la canicule. Il caldo record di Parigi come lo chiamano i francesi. Cosa resterà di questa Fashion Week che si sta svolgendo in una Ville Lumière nella morsa di temperature sempre più alte? Le sfilate della moda uomo stanno mettendo a dura prova addetti ai lavori e pubblico, al punto che si è cercato di limitare i disagi anche mettendo mano al calendario degli eventi. 

Google Preferred Site

Come il grande caldo sta ridisegnando la Fashion Week di Parigi

 Se la Fashion Week di Milano è riuscita, in qualche maniera, a portare a termine i suoi appuntamenti, l'aumento continuo delle temperature oltralpe ha giocato nettamente a sfavore della capitale francese della moda. Dior e Nick Owens hanno spostato l'orario dei rispettivi defilé, anticipandoli al mattino. Ma i rimedi non bastano e la riflessione si fa più profonda: cosa può fare il sistema moda davanti al cambiamento climatico? La sfida sul futuro di questo settore - che da solo è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra - si gioca anche in questo campo. 

Leggi anche

Louis Vuitton in versione western: una sfilata di cowboy dandy

Dior, collezione uomo autunno inverno 2026 by Jonathan Anderson

Capelli punk, sartoria e paillettes: l’uomo libero di Dior si veste come vuole

La sfilata di Louis Vuitton: Parigi travolta dal mare (e da qualche critica)

 Una spiaggia sovrastata da una cascata di onde. È quanto si sono trovati davanti agli occhi gli ospiti della sfilata di Louis Vuitton. Il direttore creativo della maison Pharrell Williams ha presentato la collezione uomo primavera estate 2027 con un set monumentale, all'insegna dello stupore e della teatralità, allestito presso la Cité Internationale Universitaire. Nel centro di Parigi è letteralmente apparso il mare, che ha fatto da sfondo a creazioni che omaggiano la comunità del surf. Sui social non sono mancate critiche - "il lusso vive su un altro Pianeta" - ma la maison ha anche reso noto che l'acqua utilizzata per lo show è stata reimmessa nella rete fognaria tramite un circuito chiuso, mentre la sabbia donata ai campi da beach volley dello stesso campus universitario. 

Louis Vuitton, i best look della sfilata uomo primavera estate 2027

1 di 21
© IPA | Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2027
© IPA | Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2027
© IPA | Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2027

© IPA | Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2027

© IPA | Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2027

Leggi anche
Alcuni modelli di borse dalla sfilata Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2026

Le borse Louis Vuitton più belle viste alla sfilata di Parigi

Louis Vuitton: il debutto di Pharrell Williams è un mega show

Il giardino incantato di Dior: la sfilata en plein air

 Dior ha fatto sfilare i suoi modelli nelle sale e nel giardino lussureggiante del Musée Nissim de Camondo e ha presentato una collezione uomo per l'estate 2027 all'insegna della reinvenzione. Quella proposta dal direttore creativo unico della maison Jonathan Anderson è un'esperienza fatta di prospettive mutevoli, convenzioni sovvertite e accostamenti di idee provenienti da epoche diverse. Elementi esistenti sono reinterpretati in modi inaspettati: lo smoking presenta un taglio più morbido, il motivo pied-de-poule è stampato anziché tessuto, i pois formano una distesa di paillettes, mentre una camicia in seta ricamata richiama il motivo a sciarpa "trompe-l’œil" di una collezione Dior Haute Couture del 1979.

Dior, uno stile che si rinnova: i best look della sfilata a Parigi

1 di 16
© Ufficio stampa | Dior, i best look della collezione uomo estate 2027
© Ufficio stampa | Dior, i best look della collezione uomo estate 2027
© Ufficio stampa | Dior, i best look della collezione uomo estate 2027

© Ufficio stampa | Dior, i best look della collezione uomo estate 2027

© Ufficio stampa | Dior, i best look della collezione uomo estate 2027

Leggi anche
Dior, un look dalla sfilata della collezione uomo primavera estate 2026 (credit: Dior Press Homme)

La prima sfilata Dior di Jonathan Anderson, un ripasso di storia

Il finale di sfilata della collezione Dior Haute Couture primavera estate 2026

Dior Haute Couture, fiori e meraviglia: la sfilata ha incantato Parigi

caldo
caldo record

Sullo stesso tema