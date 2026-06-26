Fashion Week, sfilate e caldo record: a Parigi è “comparso” il mare

Una spiaggia sovrastata da una cascata di onde. È quanto si sono trovati davanti agli occhi gli ospiti della sfilata di Louis Vuitton. Il direttore creativo della maison Pharrell Williams ha presentato la collezione uomo primavera estate 2027 con un set monumentale, all'insegna dello stupore e della teatralità, allestito presso la Cité Internationale Universitaire. Nel centro di Parigi è letteralmente apparso il mare, che ha fatto da sfondo a creazioni che omaggiano la comunità del surf. Sui social non sono mancate critiche - "il lusso vive su un altro Pianeta" - ma la maison ha anche reso noto che l'acqua utilizzata per lo show è stata reimmessa nella rete fognaria tramite un circuito chiuso, mentre la sabbia donata ai campi da beach volley dello stesso campus universitario.