Fashion Week, sfilate e caldo record: a Parigi è “comparso” il mare

Louis Vuitton, i best look della sfilata uomo primavera estate 2027
© IPA | Louis Vuitton collezione uomo primavera estate 2027
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I modelli nel finale della sfilata Louis Vuitton uomo primavera estate 2027. Il set riproduceva una spiaggia di sabbia sovrastata dalle onde del mare © IPA
C'est la canicule. Il caldo record di Parigi come lo chiamano i francesi. Cosa resterà di questa Fashion Week che si sta svolgendo in una Ville Lumière nella morsa di temperature sempre più alte? Le sfilate della moda uomo stanno mettendo a dura prova addetti ai lavori e pubblico, al punto che si è cercato di limitare i disagi anche mettendo mano al calendario degli eventi.
Se la Fashion Week di Milano è riuscita, in qualche maniera, a portare a termine i suoi appuntamenti, l'aumento continuo delle temperature oltralpe ha giocato nettamente a sfavore della capitale francese della moda. Dior e Nick Owens hanno spostato l'orario dei rispettivi defilé, anticipandoli al mattino. Ma i rimedi non bastano e la riflessione si fa più profonda: cosa può fare il sistema moda davanti al cambiamento climatico? La sfida sul futuro di questo settore - che da solo è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra - si gioca anche in questo campo.
Una spiaggia sovrastata da una cascata di onde. È quanto si sono trovati davanti agli occhi gli ospiti della sfilata di Louis Vuitton. Il direttore creativo della maison Pharrell Williams ha presentato la collezione uomo primavera estate 2027 con un set monumentale, all'insegna dello stupore e della teatralità, allestito presso la Cité Internationale Universitaire. Nel centro di Parigi è letteralmente apparso il mare, che ha fatto da sfondo a creazioni che omaggiano la comunità del surf. Sui social non sono mancate critiche - "il lusso vive su un altro Pianeta" - ma la maison ha anche reso noto che l'acqua utilizzata per lo show è stata reimmessa nella rete fognaria tramite un circuito chiuso, mentre la sabbia donata ai campi da beach volley dello stesso campus universitario.
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Dior ha fatto sfilare i suoi modelli nelle sale e nel giardino lussureggiante del Musée Nissim de Camondo e ha presentato una collezione uomo per l'estate 2027 all'insegna della reinvenzione. Quella proposta dal direttore creativo unico della maison Jonathan Anderson è un'esperienza fatta di prospettive mutevoli, convenzioni sovvertite e accostamenti di idee provenienti da epoche diverse. Elementi esistenti sono reinterpretati in modi inaspettati: lo smoking presenta un taglio più morbido, il motivo pied-de-poule è stampato anziché tessuto, i pois formano una distesa di paillettes, mentre una camicia in seta ricamata richiama il motivo a sciarpa "trompe-l’œil" di una collezione Dior Haute Couture del 1979.
© Ufficio stampa | Dior, i best look della collezione uomo estate 2027
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