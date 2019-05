La Malesia rispedirà agli Usa e al Regno Unito i rifiuti di plastica non riciclabile

"Non siamo la discarica dei Paesi ricchi". Così il governo malese dopo la decisione di rispedire al mittente (Australia, Regno Unito e Stati Uniti) quasi 3mila tonnellate di plastica non riciclabile. I rifiuti, caricati su 60 container, stavano per entrare di nascosto e per essere smistati in discariche illegali. "Siamo un piccolo Paese, non possiamo essere vittime di bullismo da parte di quelli sviluppati", ha spiegato il ministro dell’Ambiente.