Ue, dalla primavera 2024 tornano procedure deficit eccessivo

Gentiloni: "Clausola ha dato ai governi la flessibilità di cui avevano bisogno"

Confermiamo che la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita sarà disattivata alla fine del 2023". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando i nuovi orientamenti della Commissione europea per le politiche di bilancio. "Abbiamo attivato questa clausola per la prima volta tre anni fa, nel marzo 2020, in quelle drammatiche prime settimane della pandemia - ha ricordato -. È stata una decisione senza precedenti per tempi senza precedenti. Ed è stata la decisione giusta. Ha dato ai governi dell'Ue la flessibilità di cui avevano bisogno per sostenere prima i lavoratori e le imprese durante i blocchi. Era anche giusto mantenere attiva la clausola dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, che preannunciava una nuova fase di incertezza".