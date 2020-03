Guanti, alcol denaturato, salviettine umidificate ma anche farina, burro e latte a lunga conservazione. Sono questi, stando ai dati diffusi da Nielsen, alcuni dei prodotti più acquistati dagli italiani nella settimana dal 9 all'11 marzo. Ecco, nel dettaglio, la composizione del carrello della spesa: latte UHT (+62,2%, 14,1 milioni in più settimana su settimana), pasta (+65,3), conserve animali (+56,%), farina (+185,3%), uova di gallina (+59,6%), surgelati (+48,0%), caffè macinato (+26,2%), burro (+71,9%), acqua in bottiglia (+20,1%) e all'interno del comparto bevande diventa il segmento trainante, riso (+71,2%) e conserve rosse (+82,2%). L'articolo più gettonato? I guanti, vendite +362,5% per un totale di 7,4 milioni.