Ponte del 2 Giugno, previsioni nere per il turismo. Confesercenti: "Solo un italiano su 10 andrà in vacanza"

Il risultato è di poco inferiore a quello rilevato per le scorse festività pasquali, ultimo appuntamento vacanziero di primavera, in occasione del quale soltanto il 14% dichiarò di aver pianificato un viaggio. In termini assoluti, si metteranno in viaggio 4,5 milioni di italiani, mentre 8 milioni andranno in gita, restando nei dintorni della loro città, e 29 milioni rimarranno a casa.



"Un successo per la politica, una sconfitta per il turismo" - "Sarà un successo per la politica - sottolinea Claudio Albonetti, presidente di Assoturismo-Confesercenti - che dovrebbe registrare una partecipazione significativa nei seggi elettorali, segno di un riavvicinamento da parte dei cittadini, ma sarà un'altra occasione perduta per l'industria turistica. Un'occasione per rivitalizzare il turismo nazionale e risollevare economicamente le imprese, soprattutto piccole e medie, che già scontano gli effetti della crisi, di una pressione fiscale esagerata, di un difficile accesso al credito, di una pubblica amministrazione lenta e complicata e di elevati costi di gestione".



Vacanze all'insegna del risparmio - A condizionare le scelte resta comunque anche il fattore economico: tra coloro che si muoveranno, la maggior parte (63%) non spenderà più di 250 euro, mentre un 16% destinerà alle vacanze per il ponte dai 250 ai 400 euro e soltanto l'11% oltre questa cifra. Scelte al risparmio anche in fatto di destinazioni: l'88% sceglierà mete italiane, tra mare, città d'arte e località di montagna o campagna, mentre soltanto il 12% si recherà all'estero.