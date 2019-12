Ministero: nessuna lettera da ArcelorMittal per risoluzione rapporto

Da ArcelorMittal non è giunta "nessuna lettera" al governo. A chiarirlo è il ministero dello Sviluppo economico in merito alle indiscrezioni di stampa secondo le quali la multinazionale indiana avrebbe proposto la risoluzione definitiva del contratto dietro il pagamento di un miliardo di euro. Il Mise sottolinea invece che "con l'azienda non si è mai nemmeno parlato di una transazione economica per la sua uscita dallo stabilimento".