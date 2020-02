Milano, i ristoratori uniti contro la paura nei giorni del coronavirus

Per dare un segnale di presenza e supporto a Milano e alle istituzioni in questo momento di emergenza dovuto al coronavirus, un gruppo di imprenditori della ristorazione ha dato vita a un'associazione spontanea e di carattere temporaneo, "Unione dei Brand della Ristorazione Italiana". Lo scopo è quello di incoraggiare le persone a continuare a vivere normalmente, osservando le indicazioni fornite dalle autorità, ma non rinunciando a uscire e fare la vita di sempre. Finora, hanno aderito all'iniziativa decine di esercenti, ma il numero è in costante aumento.