Mes, Gualteri: nessun rischio per l'Italia | Ma Conte potrebbe congelare il "salva-Stati" come chiede il M5s

"La riforma del Mes non introduce alcuna novità problematica e non presenta nessun rischio per l'Italia che non ha e non avrà bisogno di chiedere il sostegno del Mes in quanto il Paese è solido". Parola del ministro dell'Economia, Roberto Gualteri , che in un'intervista al Quotidiano Nazionale ha voluto rassicurare 60 milioni di cittadini in una fase molto calda, con il M5s sempre più in pressing nei confronti del premier Conte per una rapida retromarcia e le opposizioni, Lega in testa, pronte addirittura a fare un esposto contro il presidente del Consiglio per aver sottoscritto un "trattato mortale per l'economia italiana".

Gualtieri: "Mes indispensabile per attivare il bazooka di Draghi" - Il titolare di via XX settembre, in un'intervista al Quotidiano Nazionale, ha fortemente difeso la riforma del Mes: "Sostenere adesso che non lo si vuole più significa voler privare il Paese dell`ombrello della Bce, perché il Mes è indispensabile per attivare il famoso 'bazooka' introdotto da Draghi". "La verità - aggiunge Gualtieri - è che Salvini e la Meloni sono contro il Mes perché vogliono portarci fuori dall'euro. Ma noi non gli permetteremo di rovinare l`Italia" prosegue il Ministro. "L'unica cosa che danneggia l`Italia sono le polemiche pretestuose della Lega e dei suoi alleati. La propaganda di questi giorni è surreale: perché Salvini non ha detto nulla a dicembre quando sono state definite e annunciate tutte le linee portanti della riforma? O nei mesi successivi in cui si è svolto il negoziato che ha portato al testo pubblicato a giugno? Sapevano ogni cosa perché ne avevano discusso in Consiglio dei ministri e in Parlamento. Si sono disinteressati completamente di cose che oggi descrivono come sciagure".



Ma il M5s è contrario e Conte è "pronto a congelare il salva-Stati" - Nonostante le ultime rassicurazioni di Gualtieri, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera il premier Conte sarebbe pronto a tornare sui suoi passi. La prima verifica si avrà lunedì alla Camera, quando il presidente del Consiglio cercherà di disinnescare la mina del Mes. Di Maio da diversi giorni paventa uno "stritola Stati" e Conte, salvo ripensamenti, annuncerà che l’Italia "non è pronta alla firma del trattato e chiederà ai vertici dell’Europa un rinvio". Per il Pd è una sconfessione, soprattutto dopo le parole del ministro Gualtieri, che già qualche giorno fa aveva definito "inemendabile" il testo dell’accordo. Ma, sempre secondo il Corriere, a Palazzo Chigi sono convinti che Zingaretti comprenderà le esigenze "identitarie" del partito di maggioranza e, per garantire la tenuta del governo, digeriranno la frenata.