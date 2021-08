Landini: non siamo contro green pass, ma garantire lavoro

Nessuna contrarietà del sindacato al green pass nelle aziende, ma niente sanzioni per chi dice no e a muovere sia il governo con un atto di legge. Lo spiega il leader Cgil Maurizio Landini al Corriere della Sera, in cui spiega che il sindacato è a favore del fatto che le persone si vaccinino e sta raccomandando ai lavoratori di farlo. "Ma c'è un discrimine: non è possibile pensare a licenziamenti o demansionamenti".