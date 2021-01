Governo, Conte: "Crisi? Spero di no, lavoro a un patto di legislatura"

Ansa

"Una crisi? Spero non si arrivi a questo, sto lavorando a un patto di legislatura e serve uno spirito costruttivo". Lo afferma il premier Conte rispondendo a una domanda dei giornalisti al suo rientro a Palazzo Chigi. "Oggi ho chiesto un colloquio a Mattarella per aggiornarlo sull'approvazione del Recovery Plan. La bozza, che è stata migliorata grazie a tutte le forze di maggioranza, ci consente di andare avanti in questo progetto", aggiunge.