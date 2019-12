"Cantiere Taranto", ipotesi sgravi 100% per chi assume lavoratori ex Ilva

Un fondo "straordinario" da 50 milioni per i lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria. E incentivi rafforzati, con sgravi che arriverebbero al 100% per tre anni, per chi assume lavoratori in esubero del polo siderurgico. Sono alcune delle misure allo studio del governo per il "Cantiere Taranto". Al momento si sta valutando se inserire alcune norme in Manovra o se portare tutto in un decreto ad hoc.