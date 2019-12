ArcelorMittal, nuovo piano industriale: "Sono 4.700 gli operai in esubero" | No dei sindacati, tavolo al Mise interrotto

Nel nuovo piano industriale di Arcelor Mittal sarebbero previsti 4.700 esuberi, passando dai 10.789 occupati del 2019 ai 6.098 del 2023. Lo riferiscono fonti presenti al tavolo in corso al Mise sull'ex Ilva. "La strada è stretta e in salita. L'obiettivo sta nel garantire la continuità produttiva". Lo avrebbe detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "Non sarà semplice ma c'è bisogno di tutti", ha proseguito.