Borsa, Milano apre in calo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,59%

Apertura in negativo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un calo dello 0,59% a 19.523 punti. Avvio a 252 punti per lo spread tra Btp e Bund, con il rendimento del decennale italiano al 2,76% sul mercato secondario. Partenza negativa anche per le principali Borse europee. Parigi perde lo 0,55% a 4.841 punti, Francoforte cede lo 0,53% a 11.076 punti e Londra lascia sul campo lo 0,49% a 6.936 punti.