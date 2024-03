E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 31 marzo

Domenica 31 marzo alle 14:00 su Italia 1 torna l’appuntamento green con E-Planet.

Visiteremo l’orto “magico” di uno chef stellato. Proveremo a capire come sarà il futuro senza neve delle nostre montagne. Andremo in Cina, per scoprire un gigantesco cimitero delle biciclette e negli Stati Uniti, che vogliono nuove centrali nucleari per alimentare l’intelligenza artificiale. Parleremo dell’impatto del clima sulla crisi del cacao. Daremo i numeri con le pagelle in…sostenibili, assegnando dei voti positivi o negativi alle principali notizie della settimana. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

Questi sono solo alcuni dei molti argomenti che tratteremo nella prossima puntata, che sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.