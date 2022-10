Clima, l'Onu: sulle emissioni sprecato un anno, ora l'ultima chance

Per il clima l'ultimo anno è stato "sprecato".

Lo sostiene l'Unep, Programma Onu per l'Ambiente, secondo cui i progressi sono stati "tristemente inadeguati" nonostante gli impegni assunti al vertice Cop26 di Glasgow. Secondo l'ultimo rapporto dell'agenzia, siamo lontanissimi dagli obiettivi di Parigi e al momento non esiste un percorso credibile per raggiungerli. Per l'Onu, solo una "rapida" e "radicale" trasformazione del sistema può evitare il disastro.