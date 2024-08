Astrologia: il Segno del Leone e l'amore

L’Astrologia non ha dubbi: il Segno del Leone, con il suo carisma e la sua passione, vive l'amore come un'esperienza intensa e coinvolgente. Tende quindi ad essere un compagno leale e generoso, sia da single che in coppia. Scopriamo e approfondiamo come si comporta il re dello Zodiaco da single o in coppia.