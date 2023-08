Astrologia: il Segno del Leone in famiglia

L’Astrologia traccia il ritratto dei nativi del Segno del Leone, re o regina dello Zodiaco , il quale non passa mai inosservato in qualsiasi contesto o situazione.

Come Marito - L’uomo del Leone è una “prima donna” e tende spesso a rubare la scena alla sua compagna, che è ben felice di avere al suo fianco un marito tanto appariscente. Se sono sposati, significa che lui è veramente innamorato e reputa la moglie una donna alla sua altezza.



Come Moglie - La donna del Leone richiede tantissime attenzioni anche come moglie. Se la prende quando il marito si dimentica di darle il buongiorno o di dirle quanto è bella. Ama parlare pubblicamente del suo matrimonio felice e ostenta un’armonia non sempre presente nella coppia.

Come Padre - Il Leone è il re dello Zodiaco e come padre ha sicuramente un ruolo di spicco nella vita dei suoi figli. Per loro non è facile avere un modello tanto elevato. Il Leone tenta di insegnar loro l’autostima e, sin da quando sono piccoli, si impegna per trasmetter loro il valore della famiglia.



Come Madre - La regina dello Zodiaco regna in casa ed esige un ruolo prioritario nella vita dei suoi figli. Non accetta di essere messa in secondo piano, anche quando i figli crescono e diventano indipendenti. Il suo amore è forte e cerca di manifestarlo con il suo affetto e con tanti regali.



Come Figlio/a - Come figlio, il Segno del Leone solitamente non dà problemi, ma richiede tanto impegno perché ha un bisogno di riconoscimento elevatissimo, sin dalla sua infanzia. Gli piace farsi notare e, quando non ci riesce con le buone, prova a farlo con le cattive. Ha rispetto per i suoi genitori.

Come Nonno/a - Un nonno o una nonna del Leone si riconosce per il suo aspetto vistoso e diventa spesso una figura di riferimento per i suoi nipoti. Racconta le storie salienti della sua vita, lasciando credere di aver condotto una vita ancora più entusiasmante di quella reale.



Come Sorella/Fratello - Come sorella o come fratello, il Segno del Leone è abbastanza protettivo, ma pretende che gli venga riconosciuto il ruolo di capo-branco. A volte crea una sorta di competizione, che in alcuni momenti è simpatica e funzionale, ma in altri crea dei dissapori.