Astrologia: come si legge l'Oroscopo

Quando si studia il Tema Natale viene analizzata la posizione del Sole, della Luna, di Mercurio, Venere e di tutti i Pianeti al momento della propria nascita. Per ogni astro, si calcola in quale Segno Zodiacale si trovava e quale Casa Astrologica occupava. È uno studio complesso, che tiene conto anche della distanza che quei Pianeti avevano tra loro nel momento in cui siamo nati.

Leggi Anche Astrologia: i transiti dei Pianeti nelle 12 Case

Gli Oroscopi che si leggono nei giornali, invece, vengono chiamati segno-solari perché tengono conto esclusivamente del Segno Zodiacale in cui il Sole si trovava nel momento della nascita. Tutto il resto non viene preso in considerazione e, quando si va a leggere, si trova quindi una parte molto ridotta di quel che invece potrebbe svelare il Tema Natale. Le indicazioni che fornisce sono limitate e possono lasciarci delusi.



Per avere un’idea più approfondita della nostra situazione astrologica attuale, potrebbe essere interessante leggere sia il Segno in cui si trovava il Sole quando siamo nati che quello dell’Ascendente oppure della Luna e di Venere (soprattutto se si vuole scoprire qualcosa in più sulla propria vita sentimentale): anche in questo caso, però, occorre sapere in che posizione si trovavano questi Pianeti al momento della nostra nascita.

Inoltre, bisogna sempre tener conto che l’Oroscopo non è una sentenza o una profezia, ma un’analisi della situazione planetaria del momento e ci svela quali sono le influenze celesti a cui siamo sottoposti, dandoci spesso preziosi suggerimenti su come sfruttarle al meglio o su come sottrarci da esse: sta comunque e sempre a noi decidere quali decisioni prendere e come comportarci in ogni diversa situazione che ci si presenta.