Astrologia: i transiti dei Pianeti nelle 12 Case

Ogni Casa astrologica rappresenta diversi settori della vita. La simbologia, in estrema sintesi, è questa:



- Un Pianeta in transito in I Casa può dare indicazioni su eventi che riguardano il proprio corpo, l’aspetto fisico o momenti di grande crescita personale.

- Un Pianeta in transito in II Casa parla di situazioni finanziarie importante o di beni materiali che devono essere gestiti.

- Un Pianeta in transito in III Casa dà informazioni sui mezzi di trasporto, le telecomunicazioni, gli studi, i fratelli o le sorelle.

- Un Pianeta in transito in IV Casa parla del rapporto col padre, con la famiglia di origine o situazioni importanti legate alla propria abitazione.

- Un Pianeta in transito in V Casa rivela qualcosa sui propri figli oppure parla d’amore, di passione e di piaceri della vita.

- Un Pianeta in transito in VI Casa interessa quasi sempre la salute o il lavoro che si svolge tutti i giorni.

- Un Pianeta in transito in VII Casa si riferisce a incontri importanti, associazioni e relazioni.

- Un Pianeta in transito in VIII Casa è spesso legato ad eventuali eredità o al ritorno di persone dal passato.

- Un Pianeta in transito in IX Casa può indicare un viaggio importante o la ricerca spirituale.

- Un Pianeta in transito in X Casa fa riferimento alla propria realizzazione personale o al rapporto con la figura materna.

- Un Pianeta in transito in XI Casa solitamente indicano la vita sociale e il rapporto con gli amici.

- Un Pianeta in transito in XII Casa a volte parla di nemici nascosti, ma più spesso offre indicazioni sul proprio mondo interiore.