Astrologia: il rapporto con i figli nel Tema Natale

Lo studio della posizione dei Pianeti al momento della nostra nascita ci consente di comprendere meglio alcuni lati del nostro carattere, anche in relazione alle persone che fanno parte della nostra vita.

La Luna, ad esempio, è l’astro che simboleggia la maternità.

In un tema natale femminile, la posizione della Luna darà indicazioni preziose su come una donna vivrà la propria maternità, se sarà una mamma protettiva e premurosa oppure se manterrà coi figli quella distanza che li farà sentire meno protetti, ma li spingerà a rendersi più velocemente autonomi e indipendenti.

Per approfondire bene questi aspetti occorre considerare in che Segno si trova la Luna, in quale Casa Astrologica e quali aspetti forma con gli altri Pianeti del Tema Natale.

Oltre a simboleggiare la maternità, la Luna indica anche quale visione si ha della propria mamma e come si vivrà il rapporto con lei. Tanti aspetti disarmonici della Luna con altri Pianeti possono indicare un rapporto conflittuale.

Nello studio del rapporto coi figli, inoltre, non bisogna sottovalutare la quinta Casa Astrologica, che è proprio la casa legata ai figli. Sarà quindi utile verificare in quale Segno Zodiacale si trova e da quali Pianeti è occupata. Anche in questo caso, occorre una visione globale dell’intero Tema Natale per estrapolare delle informazioni utili.

Per i figli, può essere d’aiuto anche analizzare la posizione della quarta e della decima Casa Astrologica: la prima viene associata al padre e alla famiglia d’origine e la decima alla mamma.