Astrologia: i Pianeti del Leone

Nel cerchio dello Zodiaco , i Pianeti si dispongono nei dodici Segni Zodiacali in modo da svolgere diversi compiti in ciascuno di essi. Ci sono Pianeti che in un Segno esprimono al meglio le loro qualità e in un altro non riescono invece ad esprimere pienamente la loro simbologia. Per ogni Segno Zodiacale esiste un Pianeta che si trova in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio.

Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti esprimono al massimo le loro energie. Invece, in caduta e in esilio, tendono ad emergere soltanto le caratteristiche più ombrose di quel Pianeta.



I Pianeti del Segno Zodiacale del Leone sono i seguenti:

DOMICILIO - Il Sole, attorno a cui girano tutti gli altri Pianeti, non potrebbe avere altro domicilio che nel Segno del Leone. È in questo Segno che riesce a manifestarsi nel suo intero splendore, illuminando e trasformando in oro tutto ciò che tocca. È il Sole il re di tutti i Pianeti e si trova a suo agio in un Segno magnanimo come quello del Leone. L’autostima del Leone nasce proprio dal saper riconoscere l’importanza del suo ruolo all’interno dello Zodiaco.



ESALTAZIONE - Non ci sono Pianeti che trovano la loro esaltazione nel Segno del Leone.



ESILIO - Urano, Pianeta governatore del Segno dell’Acquario, va in esilio nel Segno del Leone. In questo Segno così caldo e infuocato, infatti, non riesce a portare innovazione. Urano simboleggia la ribellione e la trasformazione, che sono difficili da manifestare in un Segno autoritario, che non si lascia domare. Urano si sente quindi insofferente e, non riuscendo a dare il meglio di sé, fa emergere una grande frustrazione.



CADUTA - Alcune teorie vedono Mercurio in caduta nel Segno del Leone e altre, invece, vedono Nettuno in caduta in questo Segno. Nel primo caso Mercurio trova poco margine di movimento in un Segno che impone se stesso senza possibilità di scampo. Nel secondo caso, l’evanescente Nettuno non riesce a portare la nebbia dove il sole è accecante.