Astrologia, le affinità tra Segni: il Leone 

Con quale Segno Zodiacale siamo maggiormente affini? L’Oroscopo e le Stelle ci svelano nuove sfumature delle nostre relazioni con le persone che frequentiamo! Vediamo con chi sono più in sintonia i nativi del Leone , Segno per Segno.

LEONE – ARIETE - Entrambi Segni di Fuoco, si incontrano facilmente e si lasciano travolgere dalla passione. Il problema è che il fuoco va alimentato in continuazione per non spegnersi.



LEONE – TORO - Seppur diversi, questi due Segni vivono spesso delle grandi storie d’amore. Entrambi sono consapevoli del proprio valore e sanno donare grande amore al partner.



LEONE – GEMELLI - Come flirt o avventura può diventare una combinazione perfetta. Il Leone però non è disposto ad accettare la bipolarità del Gemelli o un possibile tradimento.



LEONE – CANCRO - Coppia improbabile. È come se vivessero in due Pianeti distinti ed effettivamente il Leone è governato dal Sole, mentre il Cancro dalla Luna.



LEONE – LEONE - Il re e la regina dello Zodiaco insieme potrebbero dar vita ad una storia intensa, ma di breve durata. Nessuno dei due è disposto a cedere il palcoscenico all’altro.



LEONE – VERGINE - Potrebbero imparare tanto l’uno dall’altro, ma difficilmente decidono di farlo. Il Leone è un Segno troppo poco sobrio per i gusti della Vergine.



LEONE – BILANCIA - Combinazione vincente! Il Segno della Bilancia è in grado di dare al Leone tutte le attenzioni di cui ha bisogno. Visti insieme, sono veramente belli!



LEONE – SCORPIONE - Uno ama stare sotto la luce, l’altro preferisce assolutamente l’ombra. Riusciranno a incontrarsi? Sicuramente sì, soprattutto in camera da letto.



LEONE – SAGITTARIO - Focosi e passionali, il Leone e il Sagittario sono molto affini tra di loro. Ma non è detto che funzioni per tanto tempo perché il Sagittario tende a scappare.



LEONE – CAPRICORNO - Questa combinazione è veramente insolita e può funzionare soltanto tra i due si crea una particolare intesa sessuale. Il Capricorno è paziente, ma non così tanto.



LEONE – ACQUARIO - Gli opposti si attraggono ed è per questo che si incontrano tante coppie con questa combinazione. Ma si amano veramente? Ai posteri l’ardua sentenza.



LEONE – PESCI - Il Segno dei Pesci potrebbe sentirsi sopraffatto dal Segno del Leone, che non sempre riesce a comprendere un cuore tanto sensibile e delicato.