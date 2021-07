Astrologia: i Pianeti del Cancro 

Istockphoto

Nel cerchio dello Zodiaco, i Pianeti si dispongono nei dodici Segni Zodiacali in modo da manifestare diverse qualità in ciascuno di essi. Ci sono Pianeti che si trovano a loro agio in un Segno e altri che in quel Segno si sentono repressi nella loro natura. Per ogni Segno Zodiacale esiste un Pianeta che si trova in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio. Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti esprimono al massimo le loro energie. Invece, in caduta e in esilio, tendono ad emergere soltanto le caratteristiche più ombrose di quel Pianeta.