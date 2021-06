Astrologia, le affinità tra Segni Zodiacali: il Cancro

CANCRO – ARIETE - Il Cancro è troppo pantofolaio per stare ai ritmi dell’avventuroso Ariete. Può funzionare soltanto se l’Ariete decide di trainare la coppia. Ma ne vale la pena?



CANCRO – TORO - Ottima combinazione! Entrambi amano uno stile di vita sedentario, i pranzi di famiglia e le serate distesi sul divano a guardare la tv. Si sentono rassicurati.



CANCRO – GEMELLI - Questa è una coppia improbabile: sono troppo diversi ed entrambi troppo permalosi per accettare le inevitabili critiche che sopraggiungerebbero.



CANCRO – CANCRO - Essendo simili, ci sono tante affinità, ma non sempre sono sufficienti per far decollare un rapporto. Potrebbero conoscersi al parco con i loro cani.



CANCRO – LEONE - Se scocca la scintilla dell’amore, questa coppia può funzionare perché il Cancro riesce a lasciare la scena al Leone senza fare troppi capricci.



CANCRO – VERGINE - Il Cancro ha la capacità di andare oltre la corazza del Vergine, per fargli scoprire un mondo di dolci emozioni. Si compensano vicendevolmente.



CANCRO – BILANCIA - Per la Bilancia, il Cancro è troppo pesante e profondo. Per il Cancro, la Bilancia è troppo leggera e superficiale. Può funzionare solo con un grandissimo impegno.



CANCRO – SCORPIONE - L’elemento Acqua che accomuna questi due Segni li spinge spesso a formare coppie stabili e durature… finché non iniziano a farsi i dispetti e a recriminare.



CANCRO – SAGITTARIO - Il Cancro trascorrerebbe tutte le sue giornate in casa, il Sagittario in viaggio. Nonostante questo, l’incontro tra questi due Segni dà spesso vita a coppie solide.



CANCRO – CAPRICORNO - Il Cancro all’inizio ci prova a far sciogliere il Capricorno, ma entrambi sono insofferenti ad alcuni atteggiamenti troppo freddi (del Capricorno) o troppo sentimentali (del Cancro).



CANCRO – ACQUARIO - Questi due Segni tanto diversi, potrebbero trovare punti in comune nell’amore per la natura e per gli animali. Ma è difficile che tra loro scocchi la scintilla dell’amore.



CANCRO – PESCI - Dolci e sensibili, insieme possono vivere storie romantiche e passionali. Il rischio di vivere una favola è soltanto quello di essere spesso poco realistici.