Acerrime nemiche 6 agosto 2019 05:00 Zanzare: tienile lontane con i repellenti naturali Puntiamo su oli essenziali ed erbe per evitare di diventare la preda degli insetti più fastidiosi e goderci in serenità le serate estive

Quanto è bello potersi godere un tramonto alla luce di una candela e magari in compagnia di un buon libro? Putroppo, le zanzare sono pronte a guastarci la festa, col risultato di indurci a rientrare entro le mura di casa quando in realtà non vediamo l'ora di stare finalmente all'aperto. Ma rimediare si può, anche molto semplicemente, con spezie, erbe aromatiche e oli essenziali: ecco come utilizzare ingredienti naturali per proteggere la pelle dagli insetti più detestati.

Se i repellenti chimici non sono più all'altezza delle nostre (sempre più alte) aspettative e mettere ancora mano al borsellino inizia a pesare sul budget, vediamo qualche suggerimento utile e dai costi ridottissimi per cercare di allontanare le odiate zanzare senza rischi per la nostra pelle.



Tanta cura per la pelle: se abbiamo una epidermide particolarmente delicata, ecco un rimedio efficacissimo: prepariamo una tisana a base di camomilla o eucalipto, repellente naturale. Qualche cucchiaio di olio di mandorle da aggiungere alla tisana sarà l'ideale per un massaggio anti-zanzare a base di coccole e natura. Evviva la tenerezza!



Sempre verde: il nostro balcone o il terrazzo possono diventare nostri alleati nella guerra alle zanzare. Non dimentichiamo di tenere in vaso le piante di lavanda, basilico e geranio: oltre che essere profumatissime, sono ottime per allontanare i fastidiosi insetti, che non gradiscono l'odore intenso delle erbe aromatiche. Peggio per loro!



Tante spezie preziose: se abbiamo deciso di dare un taglio a insetticidi chimici e prodotti inquinanti, l'alternativa è creare insetticidi con pot-pourri preparati in casa con ingredienti naturali. In una ciotola basta mescolare fondi di caffè, chiodi di garofano, anice, olio essenziale di lavanda e foglie di menta. Un bastoncino d'incenso da accendere al tramonto sarà perfetto per avere un aroma intenso e zanzare lontane. Efficace e romantico, il top.