Leggere in vacanza: un passatempo intelligente e un'ottima compagnia

Svago 16 luglio 2019 05:00 Leggere in vacanza: un passatempo intelligente e unʼottima compagnia Un libro è il meglio che possiamo desiderare per passare un poʼ di tempo sotto lʼombrellone o tra la quiete dei monti: scopri perché

Svago: è forse questa la principale ragione per la quale un libro nella borsa, che sia quella per la spiaggia o lo zaino per le escursioni in montagna, sta sempre bene. Ma quali sono i motivi per cui questo oggetto che non smette di affascinare ci tiene legati a sè? Proviamo ad elencarne qualcuno.

In barba ai dispositivi elettronici, che certamente occupano poco spazio e offrono una capacità di memoria straordinaria, il libro continua ad essere un oggetto del quale si subisce il fascino e che non smette di intrigare. Un libro ha infatti lo straordinario potere di divertire e intrattenere, ma anche di renderci più colti e informati.



I libri allungano la vita: proprio così, se è vero quanto rilevato dai ricercatori della Yale University di New Haven: pare infatti che chi legge, indipendentemente dal sesso e dagli stili di vita, viva mediamente due anni in più rispetto a chi non tocca foglio.



I libri esercitano la mente: leggere con regolarità, che si tratti di romanzi o manuali, produce un aumento della connettività tra le diverse aree cerebrali, comprese quelle deputate alla elaborazione linguistica oltre a far affluire maggiori quantità di sangue al nostro cervello mantenendolo in buona salute.



I libri allontanano la vecchiaia: la lettura stimola le attività cerebrali e incrementa la connettività del cervello: perfetta dunque per esercitare la memoria e più in generale per tutte le funzioni cognitive.



I libri ci cambiano: quando leggiamo un libro, alcuni personaggi sono in grado di influenzare il nostro modo di pensare e i nostri comportamenti. Alcuni studi scientifici infatti hanno dimostrato che molte persone asseriscono di aver cambiato la loro vita dopo aver letto storie che hanno inciso sul loro modo di pensare.