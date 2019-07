Sempre protetti 2 luglio 2019 05:00 Tintarella: al mare o in montagna prendi il sole in sicurezza Prendere il sole è piacevole e lʼabbronzatura ci regala un aspetto più salutare, ma occorre proteggersi per evitare seri danni cutanei

Ormai lo sappiamo tutti: una esposizione al sole eccessiva e senza protezione può essere estremamente pericolosa. Secondo le statistiche, i tumori cutanei sono in continuo aumento. Anche se non ce ne accorgiamo, rimanere al sole troppo tempo e senza le adeguate precauzioni, può causare patologie molto gravi. Ecco quel che occorre sapere per evitare di far danni.

Pro e contro: prendere il sole può essere salutare, ma anche pericoloso, quindi la parola d’ordine è equilibrio. Il sole fa bene alle ossa perché aiuta la sintesi della vitamina D, giova all'umore e regala un colorito sano. D’altra parte, occorre ricordare che l’invecchiamento cutaneo e i tumori della pelle sono legati a un’esposizione senza precauzioni. Est modus in rebus, ovvero esiste una misura in ogni cosa, diceva il poeta latino Orazio... e aveva ragione!



Sempre più frequenti: i tumori della pelle sono sempre più frequenti, soprattutto tra la popolazione maschile: i melanomi sono i maggiori responsabili della mortalità tra i tumori cutanei, rappresentando la seconda causa di morte nei soggetti tra i 30 e i 40 anni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, ogni anno nel mondo si registrano 232.000 nuovi casi di melanoma e tra le cause principali prevale proprio l’esposizione scorretta ai raggi UV, sempre più aggressivi.



Attenzione ai piccoli: le scottature da sole e l’eccessiva esposizione ai raggi UV sono le principali cause dell'insorgenza di patologie cutanee. Spesso sottovalutiamo anche l’impatto che il sole può avere sui più piccoli, magari nel passeggino mentre facciamo la spesa sostando tra una bancarella e l’altra. La regola, oltre che l’indicazione della Comunità Europea, è di utilizzare creme e filtri solari in tutte le stagioni dell’anno. Ognuno di noi, fin da piccolo, ha la pelle costellata di nei che nella maggioranza dei casi non rappresentano un pericolo per la salute, ma se non si osservano semplici regole, questi possono trasformarsi in veri e propri tumori. "I nei sono formazioni di per sé benigne, ma vanno tenuti sempre sotto controllo e protetti anche nell'esposizione al sole”, commenta il professor Marco Alloisio, presidente di Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Milano.