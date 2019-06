Occhiali da sole, belli ma soprattutto indispensabili

Non li vedi, ma ci sono: i raggi ultravioletti sono molto importanti, fondamentali per la salute delle nostre ossa, per esempio, ma anche responsabili della nostra abbronzatura. Tuttavia possono risultare anche molto dannosi per i nostri occhi, se sottoposti a una esposizione prolungata ai raggi UV. Per esempio, tra i tanti disturbi, stare tanto al sole senza protezione può provocare o accelerare patologie come la cataratta, la degenerazione maculare (maculopatia) e il pterigio, cioè la crescita anomala della membrana che riveste l’occhio e che può arrivare a coprire la cornea.



Lenti scure, sempre: possono risultare fastidiose, soprattutto se stiamo parlando con qualcuno di fronte a noi o ci troviamo alla guida tra una galleria e l'altra, o quando pratichiamo qualche sport. Gli occhiali da sole con lenti scure però sono fondamentali per non incorrere in dolorosi fastidi: le lenti scure, infatti, ci proteggono dalla secchezza oculare, dalle infiammazioni della congiuntiva e della cornea dovute alle radiazioni solari. Se poi siamo in spiaggia, il vento e la sabbia possono irritare ulteriormente i nostri occhi causando arrossamenti e prurito, quindi bisogna difendersi adeguatamente.



Non sono tutti uguali: scegliere gli occhiali da sole più adatti ai propri occhi non è solo questione di moda. Al contrario, ci sono fattori oggettivi da tenere in considerazione al momento della scelta: optiamo per occhiali con la montatura ampia, meglio ancora se a maschera, per aumentare la protezione; se abbiamo difetti visivi, oltre ai normali occhiali da vista, acquistiamo occhiali da sole con lenti graduate. Anche il colore ha la sua importanza: i miopi dovrebbero preferire lenti dalla tonalità marrone scuro, mentre per gli ipermetropi l'ideale è il colore grigio-verde.



In difesa dei più piccoli: i bambini, soprattutto se hanno gli occhi chiari, sono maggiormente a rischio: ecco perché per loro occorre scegliere esclusivamente lenti di altissima qualità. Per gli anziani optiamo per lenti fotocromatiche, che si scuriscono o si schiariscono in base all'intensità della luce. E' fondamentale rivolgersi solo a centri ottici specializzati, verificando la presenza della marcatura CE sulla montatura e del numero della categoria di filtro solare della lente e il tipo di filtro sulla confezione. Con gli occhi non si scherza.



Non solo occhiali: prenderci cura della vista non è difficile, né complicato. Gli accorgimenti da adottare per proteggere gli occhi sono pochi e alla portata di chiunque. Innanzitutto, ricordiamoci di portare sempre con noi un cappellino con la visiera, leggero e trendy; di schermare gli occhi con gli occhiali da sole, belli e modaioli; di utilizzare le lenti scure anche all'ombra e quando il cielo è nuvoloso: i raggi UV sono infidi, passano ugualmente.



Passa in farmacia: in caso di occhi rossi e dolenti, un ottimo rimedio sono le lacrime artificiali, gocce umettanti che regalano sollievo immediato dopo l’applicazione. In commercio se ne trovano moltissime e spesso sono anche nei supermercati. Se dolore, prurito e arrossamento persistono per uno o due giorni, è sempre meglio sottoporsi a una visita oculistica.