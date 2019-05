Olivello spinoso: scopri le tante virtù della bacca arancione Istockphoto 1 di 6 Istockphoto 2 di 6 Istockphoto 3 di 6 Istockphoto 4 di 6 Istockphoto 5 di 6 Istockphoto 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’olivello spinoso è un arbusto le cui importanti proprietà lo hanno reso noto fin dall'antichità. Per esempio, i greci lo davano ai cavalli per stimolarne la crescita e lucidarne il pelo, mentre in tempo di guerra era considerato un alimento energetico per i soldati.

Nella medicina tradizionale cinese, indiana e tibetana, questo arbusto viene utilizzato da solo o anche in abbinamento a farmaci di formulazione chimica e attualmente l'olivello spinoso è una delle piante officinali più utilizzate nel mondo, tanto come rimedio preventivo quanto come cura per diverse problematiche e carenze.



Antiossidante naturale: le bacche dell'olivello spinoso contengono carotenoidi, perfetti come antiossidanti e ideali come coadiuvanti nella microcircolazione e nella rigenerazione dell'epitelio. Gli acidi grassi Omega 3 riducono l'infiammazione e il rossore, il bruciore o il prurito, mentre la vitamina E aiuta a riattivare rapidamente l’epidermide, a lenire le ferite e a ridurre le cicatrici. Ideale dopo l'esposizione al sole, l’olivello spinoso è efficace contro ustioni, scottature, ma anche piaghe da decubito, tagli, dermatiti e ulcere della pelle.



Pelle al top: l'olivello spinoso ha un altissimo contenuto di vitamina C, che favorisce la rimarginazione delle ferite: ecco perché il succo di olivello spinoso è consigliato anche nel periodo post operatorio. L’olivello spinoso è efficacissimo anche contro ustioni, scottature solari, piaghe da decubito, tagli, dermatiti, acne, eczema e ulcere della pelle. La vitamina C inoltre rafforza il collagene e mantiene la pelle tonica, elastica e dall'aspetto più fresco e disteso.



Amico dell'intestino: i frutti dell'olivello spinoso sono ottimi alleati per chi soffre di intestino pigro. Dato l’alto contenuto di omega 3, omega 6, omega 9 e di omega 7 è anche un ottimo antinfiammatorio, in grado di curare il nostro organismo dall'interno: proprio per questo, l'olivello spinoso è ideale per il trattamento di ulcere gastrointestinali e per proteggere il fegato.



Chioma fluente: fonte naturale di acido palmitoleico, carotenoidi e tocoferoli, l'olivello spinoso è perfetto per rendere i capelli morbidi e lucenti, impedendo la formazione delle doppie punte. Per godere dei suoi benefici, basta applicare qualche goccia di olio di olivello sulle punte e sulle lunghezze dei capelli umidi, dopo averli lavati e lasciare in posa per una ventina di minuti.Per capelli particolarmente difficili, crespi o grossi, è sufficiente ripetere l’applicazione dopo l’asciugatura: provare per credere!