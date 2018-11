Benessere: le foglie miracolose dell albero di neem

Benessere: le foglie "miracolose" dellʼalbero di neem Istockphoto 1 di 7 Istockphoto 2 di 7 Istockphoto 3 di 7 Istockphoto 4 di 7 Istockphoto 5 di 7 Istockphoto 6 di 7 Istockphoto 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il neem è un albero appartenente alla famiglia del mogano e cresce nelle regioni tropicali, raggiungendo ben trenta metri di altezza e quasi tre di circonferenza. Perde di rado le foglie e quindi fornisce ombra tutto l'anno. Ha una crescita molto veloce, richiede poche cure e sopravvive anche in terreni poveri. Tutte le parti dell’albero hanno proprietà benefiche, ma su foglie, corteccia e semi in particolare è presente una concentrazione maggiore di principio.

La vasta gamma di benefici farmacologici della foglia di neem sono stati studiati e scientificamente provati dallo studio "Medicinal properties of neem leaves: a review" che evidenzia come esse godano di proprietà immunomodulatorie, antinfiammatorie, anti-iperglicemizzanti; e ancora siano antiulcerose, antimalariche, antifungine, antibatteriche, antivirali, antiossidanti e anticancerogene. Insomma, chi più ne ha, più ne metta.



Idratazione al top l'olio di neem è ideale per le pelli secche e anche per i capelli secchi se utilizzato sotto forma di impacco e lasciato agire prima dello shampoo. Infatti, l'olio di neem ha importanti proprietà eudermiche, relative cioè allo stato della nostra pelle, in quanto ostacola l'evaporazione dell'acqua cutanea ed è quindi ottimo per idratare e decongestionare il tessuto cutaneo.



Addio forfora: questa sostanza miracolosa è perfetta per disinfettare e idratare il cuoio capelluto: l'olio di neem, miscelato con altri oli, può essere utilizzato come rimedio contro la forfora ed è eccezionale per prevenire la caduta dei capelli perché rinforza il cuoio capelluto, restituendo vigore e lucentezza ai capelli sfibrati.



Una chioma foltissima: una applicazione costante di olio di neem sul cuoio capelluto aiuta la circolazione sanguigna favorendo la crescita dei capelli. Lubrificare e idratare lo scalpo è fondamentale per avere capelli meno sfibrati, secchi, riduzione delle doppie punte, minor diradamento e caduta. Con il neem capelli e bulbi si rafforzano apparendo più sani e lucidi: è sufficiente massaggiare il cuoio capelluto ogni giorno per circa un quarto d'ora, lasciando agire il prodotto: risultato garantito.



Mai più eccesso di sebo: le proprietà astringenti e antibatteriche dell'olio di neem sono l'ideale per pelli miste e impure, basta applicarlo sul viso con delicatezza. Ricco di vitamina E, questo olio è perfetto anche come antiossidante e antiage naturale.