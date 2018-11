Capelli: prenditi cura della tua chioma con la shikakai

Alcuni rimedi naturali affondano le loro radici nell'Ayurveda, la medicina tradizionale utilizzata in India fin dall'antichità, che ha come obiettivo il benessere delle persone nel loro aspetto fisico, psichico e spirituale aiutando chi è malato a curarsi e chi è sano a mantenere il proprio benessere prevenendo patologie.

Nell'uso tradizionale indiano della shikakai l'utilizzo della polvere lavante viene preceduto da un massaggio del cuoio capelluto con olio di cocco o con olio di ricino, che viene lasciato agire per qualche ora per poi essere seguito da un impacco o uno shampoo con la shikakai per detergere a fondo delicatamente.



Schiumogena naturale: la polvere di shikakai gode di proprietà detergenti e schiumogene naturali: questa preziosa polvere contiene infatti saponina che a contatto con l'acqua genera una schiuma morbida e naturale che lava, sgrassa, lucida e condiziona i capelli dolcemente senza stressarli.



Astringente: la shikakai è naturalmente astringente e regala al cuoio capelluto la salute necessaria mantenendolo pulito e fresco. E' perfetta per contrastare la forfora e rafforzare le radici dei capelli stimolandone la crescita.



Condizionante: le proprietà di questa polvere così preziosa sono davvero innumerevoli. Per esempio, è un ottimo rimedio per districare i capelli senza appesantirli e senza bisogno di usare il balsamo.



Doppie punte addio: oltre a essere rispettosa del ph naturale della pelle, la polvere di shikakai previene il prurito del cuoio capelluto oltre a contrastare la formazione delle odiose doppie punte e la rottura dei capelli, rendendoli nel tempo molto più forti, lunghi e folti.



Facile facile: l'utilizzo della shikakai è molto semplice, basta preparare un composto cremoso miscelando questa polvere con acqua tiepida e poi massaggiarlo sui capelli e sul cuoio capelluto proprio come uno shampoo. Sarà sufficiente lasciarlo agire per un quarto d'ora e poi risciacquarlo con acqua tiepida. La shikakai non è un prodotto aggressivo, quindi se i capelli sono particolarmente secchi si può cospargerli con qualche goccia di olio di cocco prima di utilizzare la shikakai come impacco o come shampoo.