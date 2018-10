Shampoo fai da te: cinque consigli per la cura dei tuoi capelli

Con il sapone di Marsiglia: il vecchio, caro, unico e inimitabile sapone non smette di essere un passepartout anche per la nostra bellezza. Per ottenere uno shampoo basta portare a ebollizione 100 ml di acqua e poi immergere e far sciogliere ben bene un pezzo di sapone. Sciogliamo qualche goccia di un olio essenziale a nostra scelta in un cucchiaino di alcool etilico e mescoliamo al composto di sapone. Lasciamo raffreddare e poi conserviamo in un flacone di plastica perfettamente pulito. Antico, ma di comprovata efficacia.



Con la rucola: non solo buona: la rucola infatti può essere utilmente impiegata per realizzare un ottimo shampoo adatto a tutti i tipi di capelli. Ecco come fare: laviamola ben bene, dopodiché prepariamo un infuso mettendola a bollire in acqua, dove avremo aggiunto un po' di bicarbonato, per circa un quarto d'ora. Scoliamo le foglie e dopo aver mescolato il composto, distribuiamolo sui capelli, lasciandolo in posa per 15 minuti circa. Dopo il risciacquo potremo tastare con mano la ritrovata delicatezza della nostra preziosa chioma.



Con il miele: per capelli luminosi, morbidi e corposi, basta un cucchiaio di miele da miscelare con tre cucchiai di acqua. Applicare la miscela sui capelli umidi e lasciare in posa per un po' di tempo, magari mentre intanto prepariamo la cena. Da provare.



Con due tuorli d’uovo: un altro rimedio arcinoto e dalla comprovata efficacia, è quello di aggiungere due tuorli al succo di mezzo limone e qualche goccia di rum. Il composto sarà perfetto per uno shampoo dalle proprietà fortificanti. Distribuiamo il composto sui capelli umidi e massaggiamo, lasciando agire per mezz'ora. Risciacquiamo con abbondante acqua e per il tocco finale facciamo un ulteriore risciacquo con l'aceto Lucentezza e corposità assicurate.



Con la farina di ceci: aggiungiamo a due cucchiai di farina di ceci dell'acqua calda, due cucchiai di aceto e qualche goccia di olio essenziale per ottenere uno shampoo che pulisce e lucida. Questo composto è perfetto per chi ha i capelli tendenti al grasso: ottimo per pulire senza stressare.



Il consiglio furbo? Se per qualche motivo non abbiamo tempo per lavare i capelli con l’acqua, possiamo ricorrere a uno shampoo a secco “fai da te”: mettiamo un po' di amido di mais sul cuoio capelluto, massaggiamolo delicatamente per rimuoverete l’untuosità, poi spazzoliamo con energia, et voilà, capelli freschi e morbidi. Pronte per uscire?